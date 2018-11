جولة تفقدية لرئيس بلدية بنغازي بالمركز الطبي

المتوسط:

زار رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجوارى، مركز بنغازى الطبي، إذ قام بـ جولة تفقدية داخل أقسام وغرف الإيواء والعناية بمركز بنغازي الطبي.

وعلى هامش الزيارة، عقد اجتماع تم فيه مناقشة بعض الأمور المتعلقة بسير عمل المركز والوقوف على احتياجاته والاطلاع على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وحضر الاجتماع، كل من نائب مدير عام مركز بنغازي الطبي ومدير الخدمات الطبية ومدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الإدارية وعدد من الأطباء ورؤساء الأقسام بمركز بنغازي الطبي.

