طائرة أخرى تنضم لأسطول الخطوط الأفريقية

تسلّمت الخطوط الجوية الأفريقية فجر اليوم الجمعة طائرة إيرباص A320 التي كانت مؤجرة من قبل شركة “سمول بلانيت” Small planet.

ووصلت الطائرة التي تحمل علامة رقم 5A-ONJ إلى مطار معيتيقة قادمة من مطار فليونوس بجمهورية ليتوانيا.

وقالت الشركة إن الطائرة ستنضم إلى أسطولها للتخفيف من العجز الحاصل على جدول رحلات الشركة.

يُشار إلى أن شركة الخطوط الأفريقية قد تسلمت أمس طائرة نوع “إرباص” أخرى كانت مؤجرة لدى إحدى الشركات الأجنبية منذ 3 سنوات.

وأوضحت الشركة أن الطائرات التي وصلت حديثاً ستدخل خط العمل فور انتهاء فرق الصيانة من إجراءات الكشف والفحص على الجوانب الفنية للطائرات.

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