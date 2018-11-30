المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع على اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية دون حضور السراج بصفته القائد الأعلى للجيش

قال الناطق باسم قوات الكرامة أحمد المسماري، إن وفد المنطقة الغربية يريد أن يحضر فائز السراج التوقيع على اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية باعتباره قائدا أعلى للجيش.

وأضاف المسماري في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أنهم رفضوا توقيع السراج بصفته قائدا اعلى للجيش ما أدى لرفض وفد المنطقة الغربية التوقيع على أي مستند “حتى نعترف بأن السراج الذي يحظى بشرعية دولية هو القائد الأعلى”وفق قوله.

وأوضح المسماري بأنهم انتهوا من الترتيبات الهيكلية المطلوبة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية مع استمرار الخلاف حول هوية القائد الأعلى للجيش.

وبين المسماري، أن هيكلة القوات المسلحة بالكامل أعدت بمشاركة كل الضباط من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، بحضور مصري كبير.

وأشار المسماري إلى أن الخلاف القائم حالياً هو مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اللذان أعطيا “شرعية لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من دون أن يتحصل على الشرعية المحلية، وبالتالي أصبح هو قائد أعلى لديهم”. حسب وصفه.

يذكر أن المجلس الرئاسي أعلن في أكتوبر الماضي ، التمسك بـمبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية، وذلك في إطار نفيه التوصل لأي اتفاق نهائي في القاهرة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

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