كاجمان يبحث مع هيئة التعليم التقني مشاكل التعليم بالجنوب

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان مع مدير الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح، المشاكل المتعلقة بالتعليم التقني والفني في المنطقة الجنوبية.

كما بحث الاجتماع أيضا توفير أهم احتياجات الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية والمعاهد التقنية المتوسطة من صيانة ونقص في المواد الخام.

هذا وأكد الزنداح خلال الاجتماع مباشرة التعاقد لتوريد المواد الخام كالآلات والمعدات، مضيفا أن العمل جار لإتمام إجراءات التعاقد للصيانة، وفق المخصصات الممنوحة للهيئة من قبل وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، حسب قوله.

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