في ليبيا ما بعد القذافي.. فن المناظرات يغزو الجامعات والمعاهد

انتشار فن المناظرات في المعاهد والجامعات الليبية، بعد أن كان غير موجود فيها إطلاقا قبل الثورة الليبية. ويعد فن الحوار هذا متنفسا للطلبة للتعبير عن آرائهم والدفاع عنها بشكل ثقافي بعيدا عن العنف.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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