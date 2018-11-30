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في ليبيا ما بعد القذافي.. فن المناظرات يغزو الجامعات والمعاهد

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

انتشار فن المناظرات في المعاهد والجامعات الليبية، بعد أن كان غير موجود فيها إطلاقا قبل الثورة الليبية. ويعد فن الحوار هذا متنفسا للطلبة للتعبير عن آرائهم والدفاع عنها بشكل ثقافي بعيدا عن العنف.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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