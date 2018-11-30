الجهاني: يجب جعل ملف مكافحة الارهاب في ليبيا أولوية في اجتماعات دول المنطقة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني أمس الخميس أن ليبيا مرتبطة بدول جوار من بينها السودان البلد العربي الذي تهمه تطورات الأزمة في ليبيا.

الجهاني قال في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” إن السودان له حدود مشتركة مع ليبيا وترغب الخرطوم من خلال هذا الاجتماع الإقليمي أن يكون لها موطئ قدم في حل الأزمة الليبية لارتباطها بعلاقات تاريخية مع الليبيين.

وعن أبرز الملفات التي يجب أن تناقشها حكومة الوفاق في اجتماع السودان، أضاف الجهاني أن ملف المعارضة السودانية والتشادية والمجموعات المتشددة مهم خاصة أن وجود هذه العصابات يؤثر على ليبيا والسودان وجميع على دول الطوق.

وأعتبر عضو مجلس النواب أن الإرهاب ترعرع في دول المنطقة بسبب الفراغات بين الدول، مشيرا إلى أن اجتماع السودان ناقش هذا الملف، داعياً في الوقت ذاته إلى إعتباره أولوية في الإجتماعات الإقليمية الخاصة بليبيا.

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