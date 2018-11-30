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نقابة العاملين بجامعة سبها تدعو موظفي الجامعة إلى الاضراب عن العمل

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا منتسبو الجمعية العمومية لنقابة العاملين بجامعة سبها،  موظفي الجامعة إلى الدخول في إضراب عن العمل.

وجاءت هذه الخطوة وفقاً لبيان صادر عنهم أمس الخميس، تضامناً مع موظفي الجامعات الليبية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثاني من ديسمبر.

كما عزا منتسبو الجمعية العمومية لنقابة العاملين بجامعة سبها، هذه الخطوة، بسبب تجاهل لجنة التعليم بملجس النواب ووزارة التعليم لمطالب الموظفين وحقوقهم، مشددين على ضرورة عدم توقف الدراسة بالجامعة، حفاظاً على حق الطلاب في مواصلة دراستهم.

الجدير بالذكر، اتفق نقباء موظفي الجامعات الليبية، استمرار الاضراب في كل الجامعات ، وتشكيل لجان التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد يوم الثلاثاء القادم للإعلان عن الخطوة القادمة بشكل رسمي.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

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