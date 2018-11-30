المسماري: القيادة العامة لن تترك مناطق الجنوب تعاني من المشاكل الأمنية

ليبيا – إستقبل المنسق الإجتماعي للقيادة العامة بجالو اجويلي السنوسي التواتي وعميد بلدية جالو شعيب الامين وفد القيادة العامة للجيش قادم من مدينة تازربو .

الأمين أكد بحسب المكتب الإعلامي لبلدية جالو على دعم البلدية المستمر للقيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر والتي هي طوق النجاة لليبيين من خطر الارهاب وداعش والاخوان ومن سنادهم من الدول الخارجية التي تعمل على عدم استقرار ليبيا وتحارب دعم الجيش الليبي.

وبدوره،ثمن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري الجهود التي تبذلها بلدية جالو في مساندة الأجهزة الامنية المتمثلة في القوات المسلحة والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.

المسماري قال إن القيادة العامة لن تترك مناطق الجنوب وما تعانيه من مشاكل أمنية وحياتية.

وتاتي هذه الزيارة بعد ما قام وفد القيادة العامة بزيارة الى منطقة تازربو لتقديم واجب العزاء لاهالي الضحايا الهجوم الارهابي داعش على بلدية تازربو.

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