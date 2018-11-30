مؤسسة النفط: عائدات مبيعات الخام المتوقعة لعام 2018 تزيد 73% عن العام الماضي

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس أن إيرادات شهر أكتوبر الماضي من مبيعات الخام ومشتقاته إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز بلغت 2.87 مليار دولار أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي بنسبة 73%.

المؤسسة أوضحت عبر موقعها الرسمي أن إيرادات شهر أكتوبر الماضي هي أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية العام كما يقدّر إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بحوالي 23.7 مليار دولار أي بزيادة قدرها 73% مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت المؤسسة أن الإيرادات النفطية لشهر أكتوبر تعود إلى الارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر.

وصرّح صنع الله قائلا:”تواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل قصارى جهدها للمحافظة على استقرار الانتاج وذلك على الرغم من كلّ التحديات الراهنة في البلاد ويعود الفضل في ذلك إلى إخلاص وتفاني عاملي القطاع كما أن ارتفاع ودائع القطاع في مصرف ليبيا المركزي يتطلب إقرار مزيد من الشفافية من جانب الجهات الحكومية بخصوص الميزانيات المخصصة والمبالغ المنفقة في كافة أرجاء البلاد”

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط دأبت على نشر الإيرادات النفطية بصفة شهرية حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين،داعياً المؤسسة إلى تبنّي مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي كأساس لأي اتفاق سياسي دائم في ليبيا.

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