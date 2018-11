«تعليم الوفاق» تعقد اجتماعا للوقوف على احتياجات التعليم بالجنوب

المتوسط:

عقدت وزارة التعليم اجتماعاً استثنائياً مع مراقبي التعليم ببلديات الجنوب بمقر مركز تمنهنت للمعارض، وذلك برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة بشأن الوقوف على احتياجات قطاع التعليم بالمنطقة الجنوبية، والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجهه، بتوجيه من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وبحسب صفحة وزارة التعليم الليبية على فيس بوك فقد حضر الاجتماع عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، وبحث سبل تذليل الصعوبات.

وفي البيان الختامي لاجتماع وكيل وزارة التعليم مع مراقبي التعليم بالمنطقة الجنوبية، تم الاتفاق على رفع تقرير لرئيس المجلس الرئاسي، يشتمل على أهم التوصيات والتي منها: معالجة مدارس الصفيح واستكمال المباني المتوقفة، ودعم المراقبات التعليمية، دعم النشاط المدرسي بالمراقبات التعليمية وتخصيص المبالغ المالية اللازمة له.

