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تعليم الوفاق تتابع سير العملية التعليمية في المنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ترأس وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة اليوم الجمعة إجتماعاً إستثنائياً مع مراقبي التعليم ببلديات الجنوب بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة وذلك بمقر مركز تمنهنت للمعارض.

المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أوضح أن الإجتماع جاء بناءً على تعليمات من رئيس المجلس الرئاسي للوقوف على إحتياجات قطاع التعليم بالمنطقة الجنوبية والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجهه.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الهدف من الإجتماع متابعة سير العملية التعليمية بالجنوب والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تعترضها وبحث سبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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