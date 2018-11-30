غارة أمريكية على تنظيم القاعدة في منطقة العوينات

بنغازي-العنوان

قالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” اليوم الجمعة أنها نفذت غارة جوية دقيقة بالقرب من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

وأفادت القيادة في تقرير لها، أن الغارة الجوية نفذت يوم أمس الخميس، وقد أسفرت عن مقتل أحد عشر شخصا من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات.

ونقلت القيادة عن مدير العمليات في القيادة الأمريكية في إفريقيا، جنرال جورج كورسون أولسون، قوله: “إن “أفريكوم” ستواصل تنفيذ الضربات الدقيقة لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا.

وأضاف، أنها ستواصل الضغط على شبكاتهم، وسيظلون معرضين للخطر أينما كانوا.

وهذه هي الضربة الأمريكية الثالثة ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ليبيا.

وكانت الضربة السابقة ضد القاعدة في المغرب الإسلامي نفذت في 13 يونيو 2018، مما أدى إلى مقتل عنصر واحد من التنظيم.

وقال أولسون، “إن الولايات المتحدة لن تنسى مهمتها المتمثلة في تحطيم، وتعطيل، وتدمير المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وأضاف، “نحن ملتزمون بالحفاظ على الضغط على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية