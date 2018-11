بالأرقام.. مفوضية اللاجئين تُظهر حجم المعاناة البشرية في ليبيا

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريراً أظهرت من خلالها أعداد اللاجئين والنازحين والمساعدات المقدمة للتخفيف عن معاناتهم.

تحركات سكانية حتى 30 نوفمبر، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض 14,795 لاجئ ا ومهاجرا “10,346 رجلا، 2,172 امرأة، 1,421 طفلا” في البحر خلال 115 عملية. منذ أغسطس حتى الآن، بلغ عدد اللاجئين والمهاجرين الذين تم إنزالهم في ليبيا “2,162 شخصاً”، ما يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بعمليات الإنزال في كل من يونيو “3,453 شخصاً” ويوليو “2,167 شخصاً”. في نوفمبر، تم إنزال 546 شخصا في ليبيا. آخر عمليات إنزال تمت في 23 نوفمبر “تم إنزال 27 شخصاً في قاعدة الخمس البحرية” وفي 24 نوفمبر “تم إنزال 110 شخصاً في ميناء مصفاة الزاوية و63 شخصاً في زوارة”. قدمت المفوضية مواد الإغاثة الأساسية والمساعدات الطبية في كل نقاط الإنزال بواسطة شريكتها الهيئة الطبية الدولية. استجابة المفوضية تستمر المفوضية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى النازحين داخليا والعائدين من النزوح. ولقد وصلت الحملة الشتوية في بنغازي إلى 5,270 شخصا مقدمة لهم الدفايات والبطانيات والملابس الشتوية. تستضيف بنغازي أكبر عدد من النازحين في ليبيا، بوجود أكثر من 26,800 نازح و189,000 عائد من النزوح يقطنون في المدينة ونواحيها. وفي طرابلس، وزعت المفوضية، من خلال شريكها المجلس الدنماركي للاجئين، بطاقات مصرفية على 500 عائلة نازحة لمساعدتها على التأقلم مع الصعوبات المتعلقة بالسيولة ولدعم اعتمادهم على الذات. حتى الآن في 2018، نفذت المفوضية وشركاؤها 92 من المشاريع سريعة التأثير، وذلك بمشاركة فعالة من المجتمعات المستضيفة والنازحين داخليا، وبالتشاور مع السلطات الوطنية والمحلية. المشاريع سريعة التأثير هي مشاريع صغيرة سريعة التنفيذ تهدف إلى خلق مناخ للتعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المستضيفة وتقوية قدرة تلك المجتمعات على التحمل. خلال هذا الأسبوع، دعمت المفوضية مدارس في 12 بلدية وذلك بتقديم مستلزمات الرياضة وتوفير مقاعد دراسية لاستيعاب العدد الإضافي من الطلبة في الفصول. بالإضافة إلى هذا، وفرت المفوضية مولدات كهرباء إلى إحدى عشرة بلدية )أبوسليم، أوال، غات،

طرابلس، الخمس، زليتن، الكفرة، سرت، ترهونة، الزاوية، سبها(، وذلك لضمان أن لا تتأثر المستشفيات والمستوصفات بانقطاعات الكهرباء المتكررة. وتستمر المفوضية في دعم اللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في طرابلس. هناك 57,644 لاجئاً وطالب لجوء مسجلاً لدى المفوضية في ليبيا. من خلال الخطوط الساخنة، تقدم المفوضية المشورة للأشخاص الموجودين في مراكز الإيواء، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن إعادة التوطين والمساعدات النقدية، وذلك بمتوسط 100 مكالمة هاتفية في الأسبوع. وفي مراكز تنمية المجتمع، تقوم المفوضية وشركاؤها، منظمة تشيزفي والهيئة الطبية الدولية، بتقديم المساعدات الطبية والدعم النفسي الاجتماعي والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية وذلك بشكل يومي. منذ 1 سبتمبر 2017، قدمت المفوضية ملفات 994 شخصا من أجل إعادة توطينهم في سبعة بلدان. لقد غادر بالفعل 114 شخصاً ضمن برنامج إعادة التوطين المباشر من ليبيا إلى كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد. الأرقام الرئيسية 193,581 الليبيون النازحون داخلياً حالياً 382,222 العائدون من النزوح داخلياً “تم تسجيل العودة في 2016 – أبريل 2018” 57,644 اللاجئون وطالبو اللجوء المسجلون في ليبيا 22,927 إجمالي الأشخاص الواصلين إلى إيطاليا حتى الآن في 2018 1,272 زيارات المتابعة الدورية لمراكز الإيواء حتى الآن في 2018 2,440 اللاجئون وطالبو اللجوء الذين تم الإفراج عنهم حتى الآن في 2018 “بما في ذلك من أجل عمليات الإجلاء” 2,476 اللاجئون وطالبو اللجوء من الفئات الأكثر ضعفا الذين تم إجلاؤهم منذ نوفمبر 2017 التمويل 85 مليون دولار أمريكي المطلوب لـ2018

