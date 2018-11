المتوسط:

شرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صيانة مدرستي شهداء تاقرفت وسناء يوسف بمدينة سرت.

ومن المقرر أن تستقبل هاتين المدرستين أكثر من 1400 طالب وطالبة بعد انتهاء عملية صيانتهما.

