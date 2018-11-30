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بالتنسيق مع ” الوفاق ” … “الأفريكوم ” تعلن مسئوليتها عن الغارة الجوية في العوينات

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الافريكوم ، مسئوليتها عن الغارة الجوية من منطقة العوينات بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني .

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية ، خلال بيان لها اليوم الجمعة ، ” أن الغارة أسفرت عن مقتل 11 عنصر من تنظيم القاعدة وتدمير 3 مركبات “.

وكانت منطقة العوينات قد شهدت غارات جوية مجهولة المصدر قبل إعلان الأفريكوم مسئوليتها ، ولم تعلن حكومة الوفاق الوطني بالرغم من تنسيقها مع الولايات المتحدة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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