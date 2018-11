بالتنسيق مع ” الوفاق ” … “الأفريكوم ” تعلن مسئوليتها عن الغارة الجوية في العوينات

المتوسط:

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الافريكوم ، مسئوليتها عن الغارة الجوية من منطقة العوينات بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني .

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية ، خلال بيان لها اليوم الجمعة ، ” أن الغارة أسفرت عن مقتل 11 عنصر من تنظيم القاعدة وتدمير 3 مركبات “.

وكانت منطقة العوينات قد شهدت غارات جوية مجهولة المصدر قبل إعلان الأفريكوم مسئوليتها ، ولم تعلن حكومة الوفاق الوطني بالرغم من تنسيقها مع الولايات المتحدة.

