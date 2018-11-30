الغرفة الأمنية المشتركة طبرق تبحث سبل تأمين المنطقة من الخروقات الأمنية

عقدت الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اليوم اجتماعاً برئاسة آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ركن عمر محمد المسماري، ، وذلك من أجل متابعة تأمين المنطقة العسكرية طبرق من أي اختراق أمني، ولمكافحة الظواهر السلبية، منها الهجرة غير القانونية، ومكافحة المخدرات بمنطقة طبرق العسكري.

وذكر اللواء عمر المسماري خلال الاجتماع الذي تابعته قناة ليبيا، بحضور آمر الغرفة الأمنية المشتركة طبرق أنّ تنظيم داعش الإرهابي، أخذ من المناطق النائية ملاذاً لهم، مؤكداً على أنّ المنطقة الشرقية آمنة ، كما أشاد بمجهودات الجنود والضباط والأفراد في المنطقة.

ودعا اللواء، إلى ضرورة التنسيق والإبلاغ عن أي طارئ والتعاون من قبل جميع الأجهزة الأمنية في منطقة طبرق، لصد أي اختراقات أمنية.

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