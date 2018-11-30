أفريكوم تقتل 11 إرهابيا في ضربتها على العوينات

أكدت القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” تنفيذها ضربةً جوية في العوينات.

القيادة نشرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر بيانا أشارت فيه إلى أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي ودمّرت ثلاث عربات تابعة لهم .

وأضافت القيادة أنه وحسب تقييمها الدقيق فإن الضربة الجوية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف المدنيين .

وقال قائد العمليات في أفريكوم الجنرال غريغ أولسون إنَّ القيادة ستستمر باستهداف تمركزات الإرهابيين في ليبيا، والضغط عليهم حتى يتم القضاء على الإرهاب .

يشار إلى أن هذه الضربة هي الثالثة من نوعها ضد عناصر القاعدة في ليبيا، وكانت سبقتها واحدة في الثالث عشر من يونيو الماضي .

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