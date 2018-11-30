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وصول أدوية علاج الأورام إلى جهاز الإمداد الطبي بنغازي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت لمركز بنغازي الطبي صباح اليوم أدوية لعلاج الأورام الخاصة بمرضى الأورام بشكل مستعجل ، نظراً للنقص الحاد في المخزون بالمركز .

وأعلن جهاز الامداد الطبي فرع بنغازي عن وصول عدد من البنود الخاصة بمرضى الأورام والتي تعتبر من أهم نواقص أدوية الأورام .

وأشارت الصفحة الرسمية للجهاز أن الأصناف التي وصلت إلى ملونه هي: “Arimidex tab” و”Casodex tab”، و”Nolvadex tab”، و”Imatinib 100 mg . 400 mg”، و”Paclitaxel 16.17 ml”، و”Epirubicin 10 mg . 50 mg”، و”Temodal 5 mg Cap”، و”Emand tab” .

ودعا الجهاز إدارات مركز طبرق الطبي ، ومركز الجراحات التخصصية ومستشفى الأطفال ، التنسيق لاستلام احتياجاتهم من هذه البنود ايضا .

ونوه جهاز الإمداد الطبي بنغازي إلى أهمية التواصل مع عيادة الأورام في مركز بنغازي الطبي ، لإدراج حالات الاورام بالأرقام الوطنية في منظومة خاصة على مستوى ليبيا لمنع تكرار الصرف وضمان حصة كل مريض .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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