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شركة البريقة : البنزين متوفر ولا يوجد أي مبرر للإزدحام أمام محطات الوقود

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طمأنت شركة البريقة للنفط والغاز أمس الخميس المواطنين بأن وقود البنزين متوفر بجمع مستودعات الشركة.

الشركة أوضحت في بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه أن التزويدات طبيعية وعمليات التشغيل تسير بشكل إعتيادي ولكافة المناطق ، لافتةً إلى أنه لا يوجد أي مبرر للإزدحام الحاصل على محطات الوقود.

ودعت الشركة المواطنين إلى توخي الحذر من الإستماع للإشاعات والأخبار غير الموثوقة ، مطالبةً بالتحلى بروح المسؤولية إتجاه الوطن والمواطن والمساهمة في إستتباب الإستقرار لأجل بناء ليبيا الحديثة ونهضة ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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