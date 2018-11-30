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لاختبار المستخدمين .. صافرة حريق وهمية بميناء الحريقة ومصفاة طبرق 

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام قسم السلامة بميناء الحريقة ومصفاة طبرق الإربعاء بإطلاق صافرة إنذار وهمية لاختبار المستخدمين بالموقع بدون علمهم ، وقد كانت النتيجة إيجابية لدى الجميع ، من حيث سرعة الإخلاء والتجمع في الأماكن المحددة . 
وأكد قسم السلامة بمرسى الحريقة بنجاح الاختبار لمدى سرعة الاستجابة والقدرة لمستخدمي الموقع على تنفيذ خطة الطوارئ والإخلاء ، والتجمع عند النقاط المحددة ، وحرصاً على التدريب ، والرفع من كفاءة قسم السلامة .

وتم إطلاق صافرة الإنذار وتبليغ قسم السلامة عن وجود حريق “غير حقيقي” بالمخزن الرئيسي ، ووجود تسرب لغاز الكلور ، وكانت الاستجابة من المستخدمين من كافة الأقسام جيدة ، إضافة إلى حضور سيارة الإطفاء في وقت قصير جداً.

يشار أن شركة الخليج العربي للنفط تولي اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة والبيئة في جميع المواقع بتوفير سيارات ومعدات الإطفاء .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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