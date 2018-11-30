دعت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود، مؤكدةً بأن البنزين متوفر بجميع مستودعات الشركة بمختلف المناطق والمدن.

وأضافت الشركة في بيان لها أن عملية التزويدات طبيعية وتسير بشكل اعتيادي.

وأعلنت شركة البريقة في بيانها دخول الناقلة أنوار ليبيا لميناء طرابلس البحري وعلى متنها حمولة تقدر بحوالي 32 مليون لتر من وقود البنزين وشرعت في تفريغ حمولتها بالتوزيع المباشر على شركات التوزيع.

هذا وأشارت الشركة أن انقطاع التيار الكهربائي له أثر على الازدحام، لكن التزويدات طبيعية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر من الاستماع للإشاعات، والتحلي بروح المسؤولية اتجاه الوطن والمساهمة معها في استتباب الاستقرار لأجل بناء ليبيا، بحسب البيان.

The post البريقة: البنزين متوفر رغم تأثير انقطاع الكهرباء على ازدحام المحطات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا