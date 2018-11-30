الأفريقية تعيد طائرتين مؤجرتين إلى اسطولها الجوي

طرابلس-العنوان

تسلّمت الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الجمعة، إحدى طائراتها المؤجرة من قبل شركة “سمول بلانيت” الليتوانية.

ووصلت الطائرة التي تحمل علامة رقم 5A-ONJ إلى مطار معيتيقة قادمة من مطار فليونوس بجمهورية ليتوانيا.

وقال، عمران الزبادي المتحدث باسم الشركة، إن الطائرة ستنضم إلى أسطولها للتخفيف من العجز الحاصل على جدول رحلات الشركة.

وكانت الخطوط الأفريقية قد تسلمت يوم الخميس طائرة نوع “إيرباص” أخرى كانت مؤجرة لدى إحدى الشركات الأجنبية منذ عام 2015.

وأوضح الزبادي، أن الطائرتين ستدخل خط العمل فور انتهاء فرق الصيانة من إجراءات الكشف والفحص على الجوانب الفنية للطائرات، وكذلك تغيير التسجيل من الأوروبي إلى الليبي.

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