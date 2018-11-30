البعثة الأممية: نرفض عمليات القتل خارج القانون في طرابلس وندعو لمحاسبة مرتكبيها

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إنها تلقت تقاريرعن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس.

وأوضحت البعثة، في بيان لها على موقعها الرسمي الخميس، أن عمليات القتل خارج القانون شهدت تصاعدا في الأسابيع الماضية، مؤكدة تولى المحاكم “البث في ارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية وليس عن طريق المسلحين في الشوارع”.

وأكدت البعثة رفضها لهذه الأفعال، مطالبة بإجراء تحقيقات ذات مصداقية؛ لتحديد هوية مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم عليها، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المواطنين من عمليات القتل التي تستهدف أفراداً بعينهم

وكانت مصادر صحفية قد تداولت أخبارا عن عمليات تصفية لبعض الشخصيات في طرابلس الأسابيع الماضية.

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