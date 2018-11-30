مسفرة عن مقتل “11” إرهابي .. الأفريكوم تعلن مسؤوليتها عن الغارة الجوية في العوينات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “الأفريكوم” مسؤوليتها عن الغارة الجوية بالقرب من منطقة العوينات بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

وأكدت قيادة الافريكوم أن الغارة أسفرت عن مقتل 11 عنصر من تنظيم القاعدة “الإرهابي” وتدمير 3 مركبات .

وكانت مصادر عسكرية أكدت أمس الخميس أن طائرات حربية مجهولة الهوية شنت غارة استهدفت أحد الأودية جنوب واحة العوينات ، الواقعة شمال مدينة غات بجنوب غرب ليبيا .

وأوضحت المصادر أن الضربة الجوية استهدفت تجمع مشبوه في منطقة “تين غيدن” التي تبعد 20 كيلومتراً عن العوينات ، يُشتبه بأنها كانت بتنفيذ القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم“.

يُشار إلى أن قوات الأفريكوم سبق وأن استهدفت عدداً من القيادات الإرهابية في عدة مُدن ليبية ، كان آخرها في مدينة بني وليد ، واستهدفت من خلالها الإرهابي ، وليد أبوحربية غميض.

وسبق أن شهدت عدة مناطق جنوبية متفرقة ضربات جوية مماثلة استهدفت تجمعات سرية لأقطاب جماعات إرهابية ، لكن لم يتم تبنيها من أي جهة رسمية ، سواء دولية أو إقليمية .

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