بحث رعاية شريحة المواطنين الذين لديهم لجوء في الدول الأوروبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين الأربعاء ، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدير قسم القانون الدولي باللجنة ومدير فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

وتناول اللقاء الحالة الإنسانية للنازحين والمهجرين، في إطار حقوق الإنسان، وأهمية تدخل وزارة النازحين في التخفيف من معاناتهم، بالإضافة إلى رعاية شريحة المواطنين الذين لديهم لجوء في الدول الأوروبية .

وتم خلال اللقاء الذي عُقد في ديوان رئاسة الوزراء، التطرق إلى ملف المصالحة الوطنية لأهميتها في تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات وجبر الضرر، للمتضررين من النزاعات المسلحة في ليبيا، والتأكيد على ضرورة تنظيم نشاط يسلط الضوء على قضايا النازحين والمهجرين، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، في القريب العاجل للإسراع في تحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى عودة النازحين والمهجرين وضمان حقوقهم في إطار القانون.

يُذكر أن وزارة النازحين ستشارك في إحياء الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر القادم .

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