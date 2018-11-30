مكتب توكرة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين يوجه دعوة مهمة للجرحى المسجلين لديه

توكرة-العنوان

دعا رئيس مكتب توكرة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين التابع للهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين بالحكومة المؤقتة، عبد الله حامد، الجرحى المسجلين لديهم بالمنظومة إلى الإسراع لعرض إصابتهم على اللجنة الطبيـة المركزية المتواجدة بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازي.

وأوضح حامد، أن عملية العرض تهدف إلى تحديد نسبة العجز لفئة ذوي الإعاقة المستديمة الذين شاركوا في الحرب التي خاضتها القوات المسلحة ضد الجماعات المتطرفة الإرهابية، وذلك لتخصيص مرتب (إعاقة) إضافي لهم مع استمرار مرتبهم الأساسي في حالة توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها والتي تعمل بها اللجنة وفقاً للقانون رقم (4) لعام 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام.

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