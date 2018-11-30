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اختتام ملتقى الحكام لكرة القدم المصغرة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم ملتقى الحكام الجدد بقاعة المدينة الرياضية غريان بتنظيم من الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة المنطقة الخامسة بالتعاون مع نادي ناصر القواسم.

وتم تخريج تسعة عشر حكما بعد تلقيهم المحاضرات النظرية والعملية من قبل رئيسي لجنة التحكيم الفرعية “عبدالوهاب راشد” و”ماهر التومي” وبحضور رئيس الاتحاد الفرعي منصور المعلول ونائب الرئيس طارق غومة ورئيس لجنة المسابقات إبراهيم اللافي.

ويذكر أن الاتحاد الفرعي بالمنطقة الخامسة يشرف على ثمانية وعشرين ناديا ينشطون في الدوري العام لكرة القدم المصغرة وتأتي كل هذه الجهود لإنجاح النسخة الثانية من الدوري ومواصلة الإنجازات والنجاحات في هذه اللعبة على الصعيدين المحلي والخارجي.

كما قدمت أسرة الاتحاد الفرعي المنطقة الخامسة الشكر والثناء لكل من ساهم في إنجاح الملتقى الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة لإفراز حكام جيدين يستطيعون إدارة الدوري على أكمل وجه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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