اختتام ملتقى الحكام لكرة القدم المصغرة

اختتم ملتقى الحكام الجدد بقاعة المدينة الرياضية غريان بتنظيم من الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة المنطقة الخامسة بالتعاون مع نادي ناصر القواسم.

وتم تخريج تسعة عشر حكما بعد تلقيهم المحاضرات النظرية والعملية من قبل رئيسي لجنة التحكيم الفرعية “عبدالوهاب راشد” و”ماهر التومي” وبحضور رئيس الاتحاد الفرعي منصور المعلول ونائب الرئيس طارق غومة ورئيس لجنة المسابقات إبراهيم اللافي.

ويذكر أن الاتحاد الفرعي بالمنطقة الخامسة يشرف على ثمانية وعشرين ناديا ينشطون في الدوري العام لكرة القدم المصغرة وتأتي كل هذه الجهود لإنجاح النسخة الثانية من الدوري ومواصلة الإنجازات والنجاحات في هذه اللعبة على الصعيدين المحلي والخارجي.

كما قدمت أسرة الاتحاد الفرعي المنطقة الخامسة الشكر والثناء لكل من ساهم في إنجاح الملتقى الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة لإفراز حكام جيدين يستطيعون إدارة الدوري على أكمل وجه.

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