البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية لحماية المدنيين من عمليات القتل

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصا بعينهم.

وشددت البعثة في بيان لها أمس الخميس، على ضرورة البت في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع، حسب قولها.

وأشارت البعثة، إلى انها لاتزال تتلقى تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس، مؤكدة أنها ظاهرة شهدت تصاعدا في الأسابيع القليلة الماضية.

ووجهت البعثة الأممية، رسالة قوية مفادها أن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، وأن تدعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها، وفق ما ذكر البيان.

وقالت البعثة، إن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط أعمال بالغة الوحشية وتأتي في إطار انتهاك قوانين البلاد، وأيضاً انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المسؤولين عن ارتكاب هذه العمليات أو تنفيذ أوامر الإعدام بإجراءات موجزة يتحملون المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون الدولي، على حد قولها.

وكانت البعثة الأممية والمجتمع الدولي قد حذر مرارا وتكرارا من القتل وتنفيذ عمليات الإعدام خارج القانون، في ظل ما تمر به ليبيا من أوضاع أمنية هشة وانعدام القضاء بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

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