“العامة للكهرباء” : مليار و500 مليون دينار مجمل خسائرنا في “اشتباكات طرابلس “

أكد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء “علي ساسي”، عن معدل خسائرها مالية من الاشتباكات الأخيرة في طرابلس والتي تجاوزت المليار و500 مليون دينار .

وأضاف ساسي، أن الشركة قامت خلال فترة الخريف، التي تعد الفترة الأقل أحمالا، بأعمال الصيانة لعدد من الوحدات لتكون جاهزة لتغطية أحمال الشتاء.

وأكمل ، أن الشركة توصلت إلى الخطوات النهائية لتنفيذ المشروع الاستعجالي، وتنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية في كل من محطة غرب طرابلس ومصراتة، بالإضافة لمحطتي طبرق والملودة.

