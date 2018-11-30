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“العامة للكهرباء” : مليار و500 مليون دينار مجمل خسائرنا في “اشتباكات طرابلس “

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد  المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء “علي ساسي”،  عن معدل خسائرها مالية من الاشتباكات الأخيرة في طرابلس والتي تجاوزت المليار و500 مليون دينار .

وأضاف ساسي،  أن الشركة قامت خلال فترة الخريف، التي تعد الفترة الأقل أحمالا، بأعمال الصيانة لعدد من الوحدات لتكون جاهزة لتغطية أحمال الشتاء.

وأكمل ،  أن الشركة توصلت إلى الخطوات النهائية لتنفيذ المشروع الاستعجالي، وتنفيذ عدد من وحدات التوليد الغازية في كل من محطة غرب طرابلس ومصراتة، بالإضافة لمحطتي طبرق والملودة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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