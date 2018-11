المتوسط:

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ، الجمعة، بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم أقل من سنة إلى سن 15 في مختلف أنحاء ليبيا سيتم تطعيمهم “.

وأوضحت المنظمة،” أن حملات التطعيم ستنطلق خلال 8 أيام ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى جرعة فيتامين (أ)”.

