أفريكوم: مقتل 11 شخصا من تنظيم القاعدة جراء غارة جوية جنوب غرب ليبيا

أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، عن مقتل 11 شخاصا تابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتدمير ثلاث مركبات مسلحة، جراء قيامها بغارة جوية دقيقة بالقرب من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا أمس الخميس.

وأكدت القيادة في بيان لها، عدم وقوع أي جرحى أو قُتلى من مدنيين في هذه العملية، مشيرة إلى أن هذه الغارة الجوية قامت بها بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

وقال مدير العمليات في القيادة الميجر جنرال جورج كورسون أولسون، أن “قيادة الأفريكوم ستستخدم الضربات الدقيقة لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا، وسيظلون معرضين للخطر أينما كانوا”، مؤكدا مواصلتهم الضغط على شبكات هذه الجماعات.

وذكرت القيادة، أن الولايات المتحدة لن تنسى في مهمتها المتمثلة في تحطيم وتعطيل وتدمير المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مجددة التزامها بالحفاظ على الضغط على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن لها.

وتعد هذه هي الضربة الأمريكية الثالثة ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ليبيا، وقد كانت الضربة الأخيرة ضد القاعدة في المغرب الإسلامي وقعت في 13 يونيو الماضي، مما أدى إلى مقتل قيادي واحد في هذا التنظيم.

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