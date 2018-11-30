مدير عام مركز الخبرة القضائيّة “عمر الحجازي” يتحدّث لـ”أخبار ليبيا24″ عن دور المركز ومهامه واختصاصه

أخبار ليبيا24- خاص

صرّح مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل ،بالحكومة الليبية المؤقّتة “عمر الحجازي” إنّ الخبرة القضائيّة، تعدّ من الأجهزة المساندة لأعمال النيابة العامّة و القضاء بصفة عامة.

وأضاف الحجازي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنّ الخبرة القضائيّة تسمى لدى الجهاز القضائي بـ “أعوان القضاء”، لافتا إلى أنها تأسّست سنة (1964)م بقرار من رئيس الوزراء بالعهد الملكي.

وأشار المدير العام بمركز الخبرة ، إلى أنه تتابعت بمجموعة من القرارات ،من وزارة العدل في العهد الملكي إلى العهد السابق ، حيث تم إجراء تعديلات للمركز بقرار من مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقّتة، والذي يعدّ بمثابة الإنصاف للخبرة القضائية ،وقد منحت بعض المزايا لمركز الخبرة القضائية.

المدني والعسكري

وأضاف “الحجازي” أنّ الجهاز يعمل وفقا للقضاء في شقيه المدني والعسكري ، على حسب التخصص سواء كان (طب شرعي أم طب نفسي) ،بحيث أننا لو ألقينا نظرة على مدينة بنغازي وحدها ، من ناحية أسباب الوفاة ،فنجد أنه من تاريخ (1ـ1ـ2018) إلى تاريخ (30ـ10ـ2018) سُجّلت أكثر من (3800)حالة ،حدّد الطّب الشّرعي أسباب موتها ،وقال بأنها متفاوتة مابين أسباب طبيعية وحوادث غرقٍ ومشاكل زوجية وغيرها من مشاكل اللواط أو الأخطاء غير الأخلاقية والعجز الجنسي ، وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى جرائم قتل.

أقسام المركز

وأفاد “الحجازي” أن المركز يوجد فيه معمل للتحاليل ، لفحص كافة القضايا التي تحال إليه من النيابة العامة ،التي تخصّ المخدرات والحشيش والمواد الكيميائية مثل : (الهيروين والكوكايين) بالإضافة إلى عقاقير الهلوسة، أيضا هناك قسم التّحليل البيولوجي والباثولوجي إلى جانب إلى قسم علم السّموم وهو خاص بتحديد بعض أسباب الوفيات المتعلقة باختناق الغاز وغيرها.

وأردف مدير المركز ،أنه يوجد في مركز الخبرة القضائية ، قسم الأبحاث والتزوير وهو خاص بقضايا التزييف ، ومظاهر الخطوط المسؤولة عن التزوير في الشيكات أو تعبئة نماذج أو غيرها، كما يوجد قسم الخبرة الهندسية بكافة أنواعها، وقسم خبرة الترجمة القانونية، وقسم الحرائق والأسلحة والتلوث البيئي والتلوث النفطي وقسم خبرة الآثار وقسم الخبرة الزراعية وهناك المزيد من الأقسام الأخرى.

القاضي الفني

أما عن عمل الخبرة القضائية فقد أشار “الحجازي” إلى أن الخبير القضائي هو القاضي الفني ، أي أن الخبرة القضائية بمثابة الحكم الفني ، حيث أن القاضي الفني يسهّل عمل إدارة القضاء في إصدار الحكم ، أي عندما نقول أن هذه المادة <مخدرات> سوف يسهُل على القاضي إصدار الحكم ، أو عندما نقول أنّ الصّك مزور أو غير مزور، بناءًعلى التقرير الصادر من الخبرة القضائية،فهذه بلا شك تيسّر على القاضي إصدار عقوبة التزييف والتزوير.

واسترسل “الحجازي ” في الحديث وقال:”نحن بمثابة أحكام مسبقة ، كما يقول القانون الإنجليزي، حيث يصنّف الخبير القضائي بأنه القاضي غير المنظور، لأننا سهّلنا عمل القضاء في اتّخاذ مجراه “.

فروع المركز

ووضح “الحجازي” أنّ الفروع التي تتبع الحكومة المؤقتة بوزارة العدل هي فرع طبرق ، درنة ، المرج ، الحزام ، إجدابيا، الكفرة ، بني وليد ، ترهونة ، جفارة ، الزنتان، الغربية ، كما أوضح أنه هناك مكاتب أخرى وهي: مكتب إمساعد، مكتب الجغبوب، مكتب شحات ، مكتب سلوق ، مكتب سرت ، مكتب أوباري ، مكتب تازربو ، مكتب غات ، مكتب براك ، مكتب قصر بن غشير، منوّها أن أغلب المدن والمناطق تتبع الإدارة العامة البيضاء ما عدا طرابلس و مصراتة.

وذكر مدير المركز :”استطعنا فتح مكتب طب شرعي ، بالقرب من مدينة درنة في منطقة القبة ، وقمنا بتدريب خبراء من سكان مدينة درنة (عسكريين وحربيين) وخبراء تحليل وتشريح ، وبالفعل تمكنوا من توثيق العديد من الحالات داخل المدينة الخاصة بالتعذيب أو ما تعرف بإقامة الحدّ وأمور السّكر وغيرها”.

العمل في درنة

وأكد “الحجازي” أن افتتاح مكتب الطب الشرعي في القبة كان من الأمور التي سببت إزعاجاً للجماعات الإرهابية، كونه قريب منهم وهو على بعد (40) كيلو متر، وبمجرد تحرير المدينة بنسبة (70%) كنا السباقين ،فنحن أول جهاز في الدولة يدخل المدينة ، حيث التحم الأطباء الشرعيين مع جمعية الهلال الأحمر وباشروا في انتشال الجثث، التي وصلت عن طريق النيابة العامة ومنها ماتم انتشاله من منطقة الحيلة في مقابر جماعية.

وأوضح “الحجازي” أن مركز الخبرة القضائية جهاز فني وعلمي، لافتًا إلى أن هناك مكتب للتدريب ومكتب للدراسات والبحوث ، بالإضافة إلى إنشاء معهد للخبرة القضائية في مدينة البيضاء ومدينة بنغازي يدخل إليه خريجي الجامعات وهو بمثابة دبلوم عالي تطوير للجانب الفني.

الدورات والدراسات

وحول الدورات التدريبية قال مدير مركز الخبرة القضائية ” هناك ثمانية أشخاص تلقّوا دورات تدريبية ، في مصر على مستوى ليبيا، بالإضافة إلى إجراء دراسات حول بعض الظواهر في البلاد مثل: سبب الوفيات من نبات الحنة، وسبب وفيات المواليد من البيضاء، وأجرينا دراسة على المياه المعلبة ، كذلك دراسة حول كثرة أمراض السرطان في المرج والبيضاء والتخوف من النفايات النووية”.

وقال مواصلا حديثه:”كما تم إجراء دراسة على المحاصيل الزراعية المحوّلة جينيا والتي تم توريدها من عدّة دول ، حيث توصلت الدراسة إلى خطورة هذه المحاصيل وآثارها الصحية على صحة المواطن وخصوصا الأطفال والنساء الحوامل وسيتم إحالة هذه الدراسة إلى الهيئة العامة للزراعة والاختصاص.

التعاون

وذكر” الحجازي” أنهم قاموا بالتعاون مع مختبر التحاليل الكيميائية لكلٍّ من شركة الخليج وشركة الجوف ومحطة التحلية بوترابة ،بالمشاركة مع خبراء التلوث النفطي حول تلوث مياه الشرب طبرق ، ومياه البحر ماتزال تحت الدراسة.

وبيّن مدير مركز الخبرة القضائية ،أن المركز جهة علمية وفنية ليست مهمتها فقط تقديم خدمات فنية للجهات القضائية بكافة أنواعها ، بل مناط على عاتقها مجاراة ما يحدث من تطور في عالم الجريمة، ومن تطور في عالم التزييف، وفي تنوع أسباب الوفيات وتطور أنواع المخدرات، والمؤثرات العقليّة، إضافة إلى علم الآثار والبصمة و ظهور العديد من الأمراض والظواهر التي تثير مخاوف عامة الناس.

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