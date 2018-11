المتوسط:

أكدت الناطقة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي “مايا كوسيانتس”، الجمعة، ” أن الاتحاد لا يتحمل مسئولية مباشرة للاتحاد الأوروبي عن الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة”.

وأضافت ، ” أن لجنة العقوبات التابعة للمنظمة مطالبة بشرح الموقف تجاه إدارة الأموال الليبية المجمدة”.

وكانت صحف بلجيكية نشرت، في وقت سابق، تقارير تفيد بأن عائدات الأموال الليبية تحركت من بلجيكا إلى لوكسمبورغ، فبريطانيا، فالبحرين وصولًا إلى أطراف ليبية مجهولة.

The post الاتحاد الأوروبي : لا نتحمل مسئولية الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية