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“الكهرباء”: وصول محولين كهربائيين لاستبدال المحولات القديمة لاستقرار الشبكة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ، عن وصول إلى مقر المحطة الوطنية محولين كهربائيين 30/11 ك. ف سعة كل منهما 20 ميجا فولت أمبير ”

وأكملت الشركة، خلال  بيان لها اليوم الجمعة،” أن غرض من المحولين هو استبدال المحولات القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة والتي تأتي في إطار الثبات والاستقرار للشبكة في عدد من المناطق” .

وأضافت الشركة ، ” تمت كافة أعمال النقل بجهود فريق إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل الذين قاموا بجلب المحولات من مخازن شركة الأعمال إلى مقر المحطة” .

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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