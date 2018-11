“الكهرباء”: وصول محولين كهربائيين لاستبدال المحولات القديمة لاستقرار الشبكة

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ، عن وصول إلى مقر المحطة الوطنية محولين كهربائيين 30/11 ك. ف سعة كل منهما 20 ميجا فولت أمبير ”

وأكملت الشركة، خلال بيان لها اليوم الجمعة،” أن غرض من المحولين هو استبدال المحولات القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة والتي تأتي في إطار الثبات والاستقرار للشبكة في عدد من المناطق” .

وأضافت الشركة ، ” تمت كافة أعمال النقل بجهود فريق إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل الذين قاموا بجلب المحولات من مخازن شركة الأعمال إلى مقر المحطة” .

