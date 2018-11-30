الجيش الوطني يسعى لتعزيز تحالفاته الإقليمية

نقلت صحيفة العين الإمارتية عن مصدر مسؤول في الجيش الوطني الليبي، سعي المشير خليفة حفتر للتحالف مع دول الساحل والصحراء لمكافحة الارهاب في الجنوب الليبي.

وذكرت الصحيفة أن دول تجمع الساحل والصحراء تبدي تخوفا من التحالف مع المشير حفتر قبيل توحيد المؤسسة العسكرية، كما أشارت أن الزيارة الأخيرة للمشير حفتر إلى تشاد كانت لبحث تنسيق المواقف المشتركة وتعزيز التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى بحث انضمام قوات الجيش الوطني إلى التشكيل العسكري الإفريقي الأقوى.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان كان قد أشار في اجتماع دول الجوار الليبي في الخرطوم إلى أن عناصر ارهابية دخلت لليبيا عبر الجنوب وهي التي تسببت بالاعمال التخريبية وعمليات السطو الأخيرة في الجنوب الليبي.

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