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الجيش الوطني يسعى لتعزيز تحالفاته الإقليمية

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 نقلت صحيفة العين الإمارتية عن مصدر مسؤول في الجيش الوطني الليبي، سعي المشير خليفة حفتر للتحالف مع دول الساحل والصحراء لمكافحة الارهاب في الجنوب الليبي.

 وذكرت الصحيفة أن دول تجمع الساحل والصحراء تبدي تخوفا من التحالف مع المشير حفتر قبيل توحيد المؤسسة العسكرية، كما أشارت أن الزيارة الأخيرة للمشير حفتر إلى تشاد كانت لبحث  تنسيق المواقف المشتركة وتعزيز التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى بحث انضمام قوات الجيش الوطني إلى التشكيل العسكري الإفريقي الأقوى.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان كان قد أشار في اجتماع دول الجوار الليبي في الخرطوم إلى أن عناصر ارهابية دخلت لليبيا عبر الجنوب وهي التي تسببت بالاعمال التخريبية وعمليات السطو الأخيرة في الجنوب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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