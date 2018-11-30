لقاء عمل بالمرج لتنفيذ خطة الحملة الوطنية للتطعيمات

المرج 30 نوفمبر 2018 ( وال ) – عقد في كلية الآداب والعلوم لقاء عمل ضم كافة العاملين بوحدة الرعاية الصحية في مدينة المرج بهدف إرشادهم لخطة العمل المتبعة من المركز الوطني.

وجاء اللقاء الذي تم أمس الخميس بالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات المزمع انطلاقها في الثامن من ديسمبر المقبل.

وقالت مدير الرعاية الصحية الأولية جملية الصقورى: “إن الحملة التي تشرف عليها منظمة “يونيسيف” الدولية والمركز الوطني ومنظمة الصحة العالمية قد جاءت بعد ازدياد وتفشى أعداد الحالات المصابة بمرض الحصبة في ليبيا وشلل الأطفال”.

وأضافت الصقوري أن الحملة وتستهدف الأطفال من عمر يوم، حتى عمر 14 سنة لتحصينهم وللحفاظ على حياتهم وصحة المجتمع.

وبينت مدير الرعاية الصحية أن عدد العدد المستهدف في مدينة المرج من عمر 9 شهور إلى 14 سنة يبلغ 47.358 ألف يتم تطعيمهم بطعم الحصبة والحميراء وإعطاء فيتامين أ، والعدد المستهدف من يوم واحد حتى سنّ ماقبل دخول المدرسة المستهدف منه يبلغ 26.310.

وأفادت الصقوري أنه للوصول لهذا المستهدف جهزت الرعاية الصحية عدد أثنى عشر مركزاً صحيا بقوى عمومية تقدر 180 موظفاً موزعين فى 35 فريق من الكادر الطبى على فترتين مسائية وصباحية.( وال – المرج ) أ ف / س ع / ع ع

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