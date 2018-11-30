ضبط مهاجرين غير شرعيين في سرت

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم مديرية أمن سرت مساعد ضابط عياد الصادق إن قوة مشتركة ضبطت عددًا من المهاجرين أفارقة ومصريين بدون أي موافقة أمنية لدخولهم ولا يوجد بحوزتهم أية أوراق ثبوتية.

وأضاف الصادق أن القوة المكونة من قسم البحث الجنائي سرت وقوة حماية وتأمين سرت القاطع الثالث ومكتب الهجرة غير الشرعية ضبطت خلال عملية المداهمة مسكرات وحشيش بحوزة الأفارقة والمصريين.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن سرت أنه تم إحالة المذكورين إلى مكتب الهجرة غير شرعية في المدينة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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