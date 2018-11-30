ترشيح سيف النصر يثير غضب الجنوب

قوبلت تزكية عبد المجيد سيف النصر لتولي نائب رئيس المجلس الرئاسي المصغر برفض واسع من أهالي الجنوب، خاصة تنسيقية فزان التي رأت أن هذه التزكية تصب في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين.

طرح اسم عبد المجيد سيف النصر ممثلا للجنوب في المجلس الرئاسي المصغر وبصفة نائب فيه، قابلته شعارات الرفض من قبل أهالي الجنوب لهذا الشخص واصفين الذين اعتبروا المسألة دعوة للتقسيم.

تنسيقية فزان بدورها اعترضت وبشدة على سيف النصر وأكدت أن تزكيته خدمة لصالح الإخوان المسلمين ولا يراد بها مصلحة الجنوب إطلاقا.

الأوضاع في الجنوب الليبي على حالها منذ وقت طويل، ولم يتغير فيها شيء سوى زيادة الأزمات التي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وأثقلتها بمشاكل كثيرة لم يسعَ أحد من المسؤولين لحلها رغم المناشدات المتكررة من الأهالي لكل الجهات التنفيذية والتشريعية في وضع حدا لهذه الفوضى التي استشرت بشكل متزايد ولا أحد يوقفها عند حدها.

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