غلق موانئ تصدير النفط الخام في ليبيا… وتراجع الإنتاج 150 ألف برميل يوميا

وقالت المؤسسة، في بيان لها حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، إن غلق الموانئ جاء بسبب سوء الأحوال الجوية، ما ترتب عليه تأجيل عمليات التحميل في الوقت الراهن.

وتابع البيان أن كافة العمليات توقفت في موانئ “رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة” بشكل كامل، بسبب الأمواج المرتفعة، وأن المؤسسة قد تضطر إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداء من بعد ظهر اليوم.

وأشار البيان إلى انخفض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، ومن المرجح أن يتراجع بمقدار 50 ألف برميل أخرى في اليوم، بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

وأوضح أن الأمر قد يؤدي إلى استنفاذ السعات التخزينية في السدرة، وتوقف الإنتاج خلال يومين في حالة استمرار الأحوال الجوية على وضعها الحالي، كما يتوقع خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل.