أعلن المجلس البلدي البوانيس، استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مطار تمنهنت المدني.

وأضاف المجلس، اليوم الجمعة، ” أن الرحلات ستكون بمعدل رحلتين في الأسبوع ليومي الجمعة والاثنين، و سيتم زيادة عدد الرحلات من مطار تمنهنت، وفتح خطوط جوية دولية من المطار خلال القترة القادمة”.

