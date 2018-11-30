أمريكا تدين عمليات القتل خارج القانون في طرابلس

طرابلس-العنوان

أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة لعمليات القتل خارج نطاق القانون التي نفذتها جماعات مسلحة في طرابلس.

وقالت السفارة، أن تلك العمليات تولد عدم الاستقرار وتؤثر سلبا على حياة المواطنين الأبرياء.

وأضافت السفارة، أنها تكرر نداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى السلطات الليبية لاعتماد التدابير اللازمة لضمان حماية حياة المواطنين من هذه الأعمال الشنيعة.

هذا وأعربت السفارة عن تضامنها مع جميع الليبيين الذين يعملون من أجل مستقبل أكثر سلماً وأمناً وازدهاراً.

وجاء تنديد السفارة على خلفية ما أعلنت عنه البعثة الأممية في تقرير لها اليوم الجمعة حول عمليات القتل خارج القانون في طرابلس.

وقالت البعثة، إنها مازالت تتلقى تقارير حول تنفيذ مجموعات مسلحة لعمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع القليلة الماضية.

ودعت البعثة إلى ضرورة البتّ في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع.

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