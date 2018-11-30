الأفريقية تسعيد طائرتين مؤجرتين إلى أسطولها الجوي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الجمعة، عن استلام إحدى طائراتها المؤجّرة من قبل شركة “سمول بلانيت” الليتوانية.

ووصلت الطّائرة التي تحمل علامة رقم <5A-ONJ> إلى مطار معيتيقة، قادمة من مطار فليونوس بجمهورية ليتوانيا.

وقال المتحدّث باسم الشركة، “عمران الزبادي”، إن الطائرة ستنضم إلى أسطولها للتخفيف من العجز الحاصل على جدول رحلات الشّركة.

وأوضح “الزبادي”، أن الطائرتين ستدخلان خطّ العمل فور انتهاء فرق الصّيانة من إجراءات الكشف والفحص على الجوانب الفنيّة للطائرات، وكذلك تغيير التسجيل من الأوروبي إلى الليبي.

وكانت الخطوط الأفريقية قد تسلّمت يوم الخميس طائرة نوع “إيرباص” أخرى كانت مؤجّرة لدى إحدى الشركات الأجنبية منذ عام (2015م).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24