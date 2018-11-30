سبها تطلق 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت مؤسسات المجتمع المدني بسبها حملة مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالتزامن مع الذكرى السنوية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه المناسبة، حيث تقام هذه الحملة بصفة دورية كل عام لتمتد من 25 نوفمبر حتى 11 ديسمبر.

وتأتي هذه الحملة في إطار التشبيك بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في سبها، وتضم فريق الدعم النفسي الاجتماعي فرع سبها – وجمعية أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة – ومؤسسة الصدارة التعليمية – وجمعية موطني – ومنتدى المواهب المتألقة.

وأفاد أحمد قليوان رئيس فريق الدعم النفسي سبها أن الحملة تتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة، حيث سيكون هناك محاضرات توعوية وأنشطة تفاعلية وترفيهية تستهدف التجمعات المختلفة كالمدارس والكليات وغيرها.

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