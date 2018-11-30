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تأكيدا على فشل ” الوفاق ” الأمني ….الولايات المتحدة تدين عمليات القتل خارج القانون في طرابلس

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الجمعة ، ” أنها تدين بشدة  عمليات القتل خارج نطاق القانون التي نفذتها جماعات مسلحة في طرابلس”.

وقالت السفارة، ” أنها تكرر نداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى السلطات الليبية لاعتماد التدابير اللازمة لضمان حماية حياة المواطنين من هذه الأعمال الشنيعة”.

وتضامنت السفارة ، مع جميع الليبيين الذين يعملون من أجل مستقبل أكثر سلماً وأمناً وازدهاراً.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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