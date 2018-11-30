توقعات الحالة الجوية ليوم غدا السبت 1 ديسمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس و الارصاد في تقرير صادر اليوم حول حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا أن تتكاثر السحب الممطرة ابتدءا من مساءا السبت على مناطق الشمال الغربي.

التوقعات الجوية ليوم السبت 1 ديسمبر 2018:

وفقاً للتقرير يشهد طقس مناطق الشمال الغربي وغدامس اجواء مستقرة شبه ربيعية مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والتي تتكاثر مساء السبت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 21 إلى 22 درجة ولاتتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

بينما يشهد طقس مناطق الخليج اجواء مستقرة وربيعية مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية حفيفة السرعة درجات الحرارة تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة.

فيما يشهد الطقس في مناطق الشمال الشرقي اجواء مستقرة نسبيا ومائلة إلى البرودة قليلا على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي مع سماء قليلة السحب الرياح غربية خفيفة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 19 إلى 20 درجة ولاتتجاوز 16 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

فيما يشهد طقس مناطق الوسط والجنوب أجواء مستقرة في فترة النهار ومائلة للبرودة اثناء الليل وفي الصباح الباكر بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 20 إلى 27 درجة مع سماء عامة صافية ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما تكون حالة البحر على طول الساحل سيكون خفيف الموج ويبدا في الاضطراب تدريجيا على اقصى الساحل الغربي في فترة المساء ارتفاع الموج على طول الساحل يتراوح ما بين 0.50 إلى 1.00 متر درجة حرارة سطح البحر مابين 21 إلى 22 درجة مئوية والرؤية جيدة. والله اعلم