السراج: قصف جنوب العوينات يأتي في إطار مكافحة الإرهاب بين ليبيا وأميركا

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أن القصف الجوي الذي قامت به طائرات أميركية يأتي في إطار «التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب».

وقال الناطق باسم رئيس المجلس في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» الجمعة « جرى استهداف ثلاث سيارات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بمنطقة تين غيدين جنوب منطقة العوينات».

وأشار الناطق باسم السراج إلى أن القصف أسفر «عن مقتل 11 إرهابيًا ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، ولم تسجل أي إصابات في صفوف المدنيين».

يذكرأن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم» قالت الجمعة إنّ غارتها الجوية على العوينات جنوب غربي ليبيا، لم تسفر عن سقوط مدنيين.

وأشارت إلى أنّ غارتها الجوية أسفرت عن مقتل 11 إرهابيًا في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وكان مصدر أمني أفاد «بوابة الوسط» بمقتل ثمانية أشخاص في قصف لطيران مجهول استهدف 3 سيارات فى منطقة تين غيدين جنوب منطقة العوينات، وأدى لتدمير السيارات.

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