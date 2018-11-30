محمد تكالة لـ«الوسط»: اتفاق على توحيد السلطة التنفيذية وآليات الاستقرار السياسي

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إنّ مجلسي النواب والدولة اتفقا على توحيد السلطة التنفيذية في البلاد وتشكيل مجلس رئاسي جديد، وهو ما اعتبره خطوة في إطار إجراءات من شأنها تحقيق استقرار سياسي ومن ثمة استقرار اقتصادي، يدفع لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار تكالة في تصريحات إلى «الوسط» إلى أنّ «الاتفاق الذي جرى بين مجلسي النواب والدولة يقضي بتضمين تعديل الاتفاق السياسي من قبل مجلس النواب ومن ثمّ الترشح إلى عضوية المجلس الرئاسي، وخلال ترشيح رئيس المجلس الرئاسي والأعضاء سيتم اختيار رئيس حكومة وفاق وطني في غضون أسبوعين تُقدَّم إلى مجلس النواب لكي تحصل على الثقة، وفي حالة رفضت لمرتين متتاليتين يتم إعطاء الثقة من قبل المجلس الرئاسي الجديد للحكومة المقترحة».

وحول توحيد المؤسسات الاقتصادية أكد تكالة أن مفوضية الانتخابات والمحكمة العليا موحدة وهو ما اعتبره عاملاً مساعدًا، لكنّ منصب محافظ المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد يجرى العمل على توحيدها، بعد توحيد السلطة التنفيدية وتوحيد الإنفاق العام والقضاء على الصرف الموازي خارج الميزانية العامة من قبل الحكومة الموقتة بشرق البلاد والتي أنفقت 25 مليار دينار.

وصدق مجلس النواب الأربعاء على التعديل العاشر والحادي عشر على نص الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، وعلى قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ يوليو 2017، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وحصّن المجلس بموجب التعديل الدستوري العاشر المادة السادسة من قانون الاستفتاء، واعتمد مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أجريت على تلك البنود، حيث تنص المادة السادسة على تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، مع شرط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.

وتأتي تلك التطورات عقب انتهاء مؤتمر باليرمو الذي جمع الأطراف الليبية، إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل.

مراقبون اعتبروا التعديل الدستوري خطوة أولية من مجلس النواب باتجاه دعم آليات الحل السياسي والإيفاء بالجدول الزمني الساعي لإجراء الانتخابات عقب عقد المؤتمر الوطني الجامع.

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