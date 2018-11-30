وزارة الصحة تعتمد المركز الوطني للأورام بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتفل العاملون في مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية أمس الخميس، بترفيع المركز إلى مسمى “المركز الوطني للأورام بنغازي” ليضم كافة التخصصات في تشخيص وعلاج الأورام .

وقال مدير عام مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية الدكتور “علي الزناتي” :”سعينا منذ فترة تجاوزت العشر سنوات من أجل تحقيق حلمنا في إنشاء مركز متخصص للأورام في مدينة بنغازي أسوة بالمراكز الأخرى في طرابلس وسبها صبراته ومصراتة .

وأشار الزناتي أنه لا يوجد مركز متخصص للأورام في المنطقة الشرقية ، ابتدءاً من مدينة أمساعد شرقاً إلى مدينة سرت غرباً ومناطق الكفرة والواحات جنوبا ً، وقد استجاب وكيل وزارة الصحة الدكتور “سعد عقوب” ورئيس مجلس الوزراء “عبدالله الثني” لطلبنا في تأسيس المركز الوطني للأورام نظراً لازدياد الحالات في المنطقة الشرقية الذين تجاوز عددهم سنوياً أكثر من 1000 جديدة وأكثر من 13 ألف حالة مراجعة على قسم الأورام بمركز بنغازي الطبي وفي مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية .

وأضاف الزناتي نتمنى أن يحقق بناء هذا المركز المتخصص في تخفيف العبء على أهلنا في بنغازي والمنطقة الشرقية وأن يقدم خدمات أفضل للمرضى .

ودعا وزارة الصحة والمالية والقوات المسلحة وقطاع المصارف والهيئة العامة للضمان الاجتماعي والشركات النفطية ورجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية وأهل الخير في المساهمة في إنشاء ودعم المركز وتجهيزه لتحقيق الهدف ، وهو تقديم الخدمات العلاجية وتوفير الأدوية .

وأكد الزناتي تعاقد المركز مع عدد 63 من الكوادر الطبية والطبية المساعدة وفنيين وإداريين وقانونيين لتشغيل المركز .

وقال الزناتي إن مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية يقدم حالياً خدمات الأشعة التشخيصية ، من الصور المقطعية وتصوير بالموجات فوق الصوتية وتصوير الدوبلر، وخدمات الأشعة العلاجية “الخطيط العلاجي والعلاج بواسطة جهاز المعجل الخطي” لمرضى الأورام .

وبيّن الزناتي أن المركز يسعى مستقبلاً إلى توريد جهاز جديد للتصوير المقطعي وجهاز الرنين المغناطيسي وجهاز فحص الثدي الماموجرام، وتركيب معجل خطي ثانٍ إضافي .

وحضر الاحتفال مدير عام المركز الدكتور “علي الزناتي” ووزير التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور “فوزي بومريز”، والأطقم الطبية والطبية المساعدة والموظفين وعدد من المرضى المترددين على المركز .

وافتتح مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية العام 1994 في منطقة الهواري ، وتوقف العمل في المركز مدة ثلاث سنوات جراء وقوعه في منطقة الاشتباكات التي اندلعت في مدينة بنغازي أواخر العام 2014 بين قوات الجيش والمجموعات الإرهابية ، وتم إعادة افتتاحه في شهر مايو الماضي من العام الحالي .

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