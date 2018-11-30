قوة الردع الخاصة تعلن ” إغتيال ” أحد عناصرها فى طرابلس

ليبيا – نعت قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية الوفاق أحد عناصرها ويدعى فضـل يونس فضـل بعد مقتله يوم الأربعاء الماضي رمياً بالرصاص على يد مجهولين ، وذلك فى أول تأكيد من القوة للحادثة .

وعبر صفحتها على فيسبوك ، قالت الردع بوقت متأخر من مساء اليوم الجمعة بأن فضل يبلغ من العمر 20 عاماً وبأنه كانمن العناصر البارزين في القوة حيث تلقى التدريبات العالية .

وأضافت بأنه ” كان من المتميزين بين زملائه وعُرف بين رفاقه بالشجاعة والأخلاق الطيبة والإنضباطية في العمل دون كلل أو ملل ” وذلك على حد تعبيرها .

وقالت القوة أن هذا العنصر قُتل مظلوماً مغدوراً به على أيادي من وصفتهم بالمجرمين المارقين دون أن تحددهم أو تحدد دوافع الإغتيال أو ما اذا كان عملاً جنائياً أو سياسي .

المرصد – متابعات

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