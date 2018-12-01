داعش ينشر صورة لأسرى تازربو

تدوال نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر مجموعة من الأسرى الذين وقعوا ضحية لتنظيم داعش الإرهابي بعد هجوم عناصره على بلدة تازربو في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي.

وأظهرت الصورة قُرابة العشرة أشخاص يضعون أيديهم على رؤسهم في وضع القرفصاء تتجه أنظارهم لسور المدرسة التي يقفون أمامها، في مشهد يوحي أنه عملية تصفية جسدية لهم.

ولم تتضح حقيقة الصورة المتداولة حتى لحظة كتابة الخبر، في حين أكّد بعض النشطاء أنها تعود لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى المركز الإعلامي لتازربو الذي نشر الصورة على صفحة المركز على الفيسبوك.

وفي ذات الملف، كشف وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة،إبراهيم بوشناف، أن عناصر داعش الإرهابي الذين هاجموا بلدية تازربو خلال الأيام الماضية تسلّلوا إلى البلدية في شكل أفراد يرتدون زي الجيش ويستقلون سيارات مُموّهة، محذرا من الأساليب الجديدة لداعش الإرهابي في المكر والخداع ؛للقيام بأعماله الإجرامية ضد العسكريين والمدنيين.

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